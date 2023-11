VIDEO | Più sicurezza per il paziente e formazione dei medici. Ecco la nuova consolle per i trapianti di fegato

La generosità degli imprenditori Modenesi, Reggiani e Parmensi ed il loro amore per il territorio ha reso possibile la donazione da parte della Fondazione Modena ARTS (Academy for Robotic and Transplant Surgery) di una seconda console chirurgica robotica per il blocco operatorio del Policlinico di Modena.

Dotarsi di una seconda console chirurgica ha infatti un duplice scopo: contribuisce a rendere la formazione dei giovani chirurghi più veloce e allo stesso tempo incrementa la sicurezza per il paziente durante il training. Grazie, infatti, ad una configurazione assimilabile a quella di un’auto per la scuola guida, il chirurgo in formazione esegue l’intervento accanto al chirurgo più esperto, che può controllarne i movimenti ed in qualunque momento assumerne completamente i comandi. La console donata è inoltre dotata di un simulatore che consente ai giovani chirurghi di allenarsi prima degli interventi ed affinare le proprie competenze tecniche.