VIDEO | La Polizia di Stato festeggia 171 anni. Questore: "Importante dare risposte ai cittadini"

Nella mattinata odierna, presso l’Auditorium della Fondazione Marco Biagi, si sono svolte le celebrazioni del 171° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato.

Questa ricorrenza rappresenta per la Polizia di Stato non solo un momento di condivisione dei valori di sicurezza e legalità, ma è anche la celebrazione solenne della storia, della tradizione, dell’impegno e del sacrificio espresso quotidianamente dagli operatori di Polizia.

Il tema è “Esserci sempre”, a conferma del ruolo svolto dalla Polizia di Stato a difesa dei diritti e delle libertà dei cittadini, a partire dal 1852, con l’istituzione del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

La scelta della location, particolarmente significativa per la memoria del professore Marco Biagi, a pochi giorni dal ventunesimo anniversario dell’attentato e dal ventesimo anniversario della morte del nostro Sovrintendente Capo Emanuele Petri - entrambi ad opera delle Nuove Brigate Rosse-, insiste su un quartiere della città, alla costante attenzione della Polizia di Stato per la presenza di un importante parco, il Novi Sad, l’autostazione delle corriere e la sede di diversi istituti scolastici superiori.

Le celebrazioni sono state precedute dalla solenne commemorazione dei Caduti della Polizia di Stato, nel corso della quale il Prefetto della Provincia di Modena, accompagnata dal Questore, ha deposto una corona d’alloro presso la lapide dedicata ai Caduti della Polizia di Stato, all’ingresso della Questura, presenti accanto a Dirigenti, funzionari e personale, i familiari delle vittime del dovere del nostro territorio.

Hanno partecipato alla cerimonia le più alte cariche civili, militari e religiose della provincia di Modena, le Associazioni di categoria e impresa, i docenti e gli studenti della 2^ D e 5^ A dell’IIS Fermo Corni, 5^ G e H dell’ IPSIA Fermo Corni, i referenti di numerosi Gruppi di controllo di vicinato del capoluogo e tanti amici della Polizia di Stato.

Un Picchetto d’Onore e le rappresentanze dei Reparti e delle Specialità della Polizia di Stato sono stati schierati in largo Biagi per tutta la mattina.

Il Questore Silvia Burdese, durante il suo discorso, ha messo in luce l’importante lavoro svolto sul territorio in termini di prevenzione e repressione dei reati dalla Polizia di Stato, in sinergia e collaborazione con tutte le forze in campo, dalle istituzioni, Autorità giudiziaria, altre Forze dell’Ordine – in primis Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie locali - scuola, alle associazioni di categoria, al terzo settore, in una logica di sicurezza sempre più integrata e partecipata.

Ha richiamato lo sforzo operativo svolto sul crimine diffuso, a partire dai reati predatori ed i furti in abitazione, ai servizi antidroga, nel presidio costante del territorio da parte delle Volanti - potenziate in modo significativo rispetto allo scorso anno-, azioni su cui si innestano le indagini di maggior respiro della Squadra Mobile, che spaziano dalla criminalità organizzata alle devianze giovanili.

Dopo l’intervento del Questore, sono stati consegnati gli attestati di riconoscimento concessi dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza al personale che si è distinto per particolari operazioni di polizia giudiziaria e di soccorso pubblico.

1 Promozione per merito straordinario:

al Vice Sovrintendente Rico Mirko, in servizio all’epoca dei fatti al Commissariato di Carpi;

1 Encomio solenne:

all’Agente Paruccini Nicola, in servizio all’epoca dei fatti al Commissariato di Carpi;

8 Encomi:

al Vice Questore Aggiunto Mario Paternoster, Dirigente della Squadra Mobile, in servizio all’epoca dei fatti alla Questura di Forlì-Cesena;

al Vice Commissario Monachese Stefano, al Vice Ispettore Barbi Gianfranco, all’Assistente Capo Coordinatore Nobili Cinzia e all’Assistente Capo Coordinatore Panzetta Guido, in servizio all’epoca dei fatti alla Squadra Mobile;

all’Ispettore Giua Gavino, in servizio all’epoca dei fatti alla Divisione Anticrimine;

al Vice Ispettore Palladinetti Simone, in servizio all’epoca dei fatti all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico;

al Vice Sovrintendente Maselli Pietro, in servizio presso la Squadra Mobile;

7 Lodi

all’Ispettore Stragapede Michele, al Vice Ispettore Barbi Gianfranco e all’Assistente Capo Coordinatore Panzetta Guido, in servizio rispettivamente al Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica ed alla Squadra Mobile;

al Vice Sovrintendente Acierno Reparato e all’Assistente Capo Coordinatore Tretola Fabio, in servizio al Commissariato di PS di Carpi - Polizia scientifica;

all’Assistente Capo Fisichella Giuseppe, in servizio all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico;

all’Agente Scelto Colasanto Giuseppe, in servizio all’epoca dei fatti all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico;

1 Premio in denaro