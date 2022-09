VIDEO | Bonus strutturali e transizione energetica, le porposte dei candidati M5S

Questa mattina il Movimento 5 Stelle ha presentato i propri candidati nei collegi modenesi per le elezioni del prossimo 25 settembre. Erano presenti Stefania Ascari, Mattia Veronesi, Gabriele Lanzi, Isabella Mazzei, Giuseppe Cappa, Michele Dell’Orco, Andrea Ferraresi, Maria Laura Mantovani, Elisabetta Canovi e Stefano Zambonini. E' stata l'occasione per presentare i temi principali di questa campagna elettorale e fare il punto su alcuni elementi di attualità come la crisi energetica.