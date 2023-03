VIDEO | Recuperato dai Vigili del Fuoco il relitto dell'aereo precipitato in Appennino

Questa mattina gli uomini dei Vigili del Fuoco del Comando di Modena, insieme ai volontari VF di Frassinoro e del Reparto volo di Bologna, sono stati impegnati nel recupero dei resti del velivolo precipitato sull'appennino modenese e rinvenuto la scorsa domenica.

Su autorizzazione dell'autorità giudiziaria ed in coordinamento con il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, dopo aver preparato adeguatamente il sito con mezzo fuoristrada e attrezzature tecniche, il relitto è stato trasportato dall'elicottero Drago fuori dall'aerea boscata impervia, sfruttando una finestra favorevole di condizioni meteo.

Il ritrovamento lunedì scorso

A seguito della segnalazione e delle coordinate ricevute, gli operatori del Soccorso Alpino Emilia-Romagna hanno individuato su mappa la posizione e subito sono partiti due tecnici operatori su quad cingolato per la verifica della segnalazione.

Gli operatori, dopo aver percorso circa 8 km in zona impervia, non senza difficoltà si sono imbattuti in quello che era il resto del velivolo scomparso ai radar il giorno 28 gennaio. Il relitto si presentava quasi interamente ricoperto da neve.

Il velivolo è stato posto sotto sequestro per le indagini del caso.

Gli enti e le forze che hanno collaborato alle ricerche del velivolo sono state: Soccorso Alpino Emilia-Romagna, Aeronautica Militare (nel coordinamento delle prime ricerche), Soccorso Alpino Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato (III Reparto mobile di Bologna), Carabinieri, ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) con un proprio Ispettore ed infine la Prefettura di Modena che, nell’ultimo mese, ha svolto un cruciale ruolo di coordinamento tra tutti i vari Enti impiegati nelle operazioni di ricerca.