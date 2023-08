VIDEO | Rilasciato il primo Teaser Trailer di "Ferrari"

E' di pochi minuti fa l'uscita del primo Teaser Trailer del film Ferarri girato da Michael Mann l'estate scorsa a Modena. Il film, ambientato nell’estate del 1957, in un momento di forti difficoltà sia sul piano professionale che personale per Enzo Ferrari, che decide di scommettere tutto su una gara automobilistica, la leggendaria Mille Miglia, sarà presentato ufficialmente domani alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Il film sul Drake

Ambientato nell’estate del 1957, in un momento di forti difficoltà sia sul piano professionale che personale per Enzo Ferrari, che decide di scommettere tutto su una gara automobilistica, la leggendaria Mille Miglia, la pellicola è prodotta da Ilbe, attraverso la società collegata “Welcome to Italy”, e da Moto Pictures llc, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e il supporto di Emilia-Romagna Film Commission.

Girato tra Modena e Maranello, con puntate anche a Reggio Emilia, Fiorano Modenese, Novellara e Imola, il film è distribuito a livello internazionale da Neon mentre arriverà sul grande schermo in Italia grazie a 01 Distribution e Leone Film Group, a fine anno.