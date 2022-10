"Tornano a salire i casi covid e anche i ricoveri" è quanto dice Davide Ferarri direttore del dipartimento di sanità pubblica dell'ausl di Modena in merito alla nuova ondata di positivi al coronavirus che si sta registrando sul nostro territorio. "Importante vaccinarsi in quarta dose e continuare ad usare la mascherina- anche se non più obbligatoria- in situazioni di affollamento".