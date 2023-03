VIDEO | Rivivere la tradizione di Modena attraverso il documentario su Ermes e la sua trattoria

Nasce un documenatrio che vuole ripercorrerre le vicende di Ermes, storico oste della Trattoria da Ermes, attravrso aneddoti e ricordi degli amici e conoscenti.

L’avvio del progetto in uscita a giugno - supportato dalla famiglia dell’oste, Modenamoremio, Comune di Modena e Consorzio Mercato Albinelli - stato presentato oggi proprio presso il locale di via Ganaceto. La produzione ha lanciato in queste ore anche una campagna di crowdfunding per supportare la realizzazione del documentario e la produzione del dvd Modenesi e non, anche a cifre simboliche, potranno cosi fare la loro parte per la riuscita del progetto