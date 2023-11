VIDEO | Rock no War e gli imprenditori del territorio insieme per il progetto "L'Acqua è vita"

Costruire pozzi per la raccolta di acqua in quelle parti del mondo più bisognose. Tutto questo è il nuovo progetto L'Acqua è vita di Rock no War presentato alla FLORIM GALLERY di Fiorano Modenese e che avrà una durata di almeno due anni e prevede la costruzione di pozzi in varie parti del mondo dove la mancanza di acqua potabile rende la sopravvivenza difficile, mettendo a rischio la salute e la vita stessa.

L’iniziativa prevede la costruzione di pozzi in Africa: Ciad, Uganda, Benin, Malawi, Nigeria, Madagascar, Etiopia, Ruanda, Sierra Leone; Asia: Cambogia; America Latina: Ecuador e Amazzonia.

Questo sarà solo il primo passo di un progetto che si amplierà anche in altre zone di crisi che si stanno individuando anche vagliando le richieste in arrivo da più parti. Ad oggi sono già stati realizzati o in fase di realizzazione i pozzi finanziati con le donazioni di FLORIM, KERAKOLL e MODULA, pari a 120mila euro. Il costo indicativo di un pozzo, in base al Paese in cui viene realizzato, può variare tra i 7 e i 10 mila euro.

L’obiettivo è quello di realizzare almeno 50 pozzi e quindi ci aspettiamo il coinvolgimento, l’interesse e l’adesione al progetto L’ACQUA È VITA di altre aziende, privati, gruppi di amici o associazioni per dare vita ad un progetto condiviso e ad una società sempre più solidale.

Alcuni dati e progetti sull'acqua

L’acqua è abbondante nel nostro pianeta, copre il 70% della superficie, ma solo il 2,5% di questa è dolce, se poi escludiamo i ghiacciai ai poli ne resta meno dell’1%.

Di questo 1% solo lo 0,1 è destinata al consumo umano.

Questa disponibilità d’acqua viene oggi influenzata dai cambiamenti climatici in corso, che stanno modificando la struttura ecologica del nostro pianeta, incidendo sia sui fattori climatici «primari» come temperatura e umidità, sia su quelli «secondari», come l’evaporazione.

Sono sempre più evidenti e drammatici i fenomeni come quello dei profughi climatici, provenienti soprattutto da alcune regioni dell’Africa.

L’ONU, consapevole di questa situazione drammatica, dopo la chiusura del decennio 2005/2015 di “L'acqua per la vita”, ha rinnovato il suo impegno istituendo il decennio 2018/2028 “L’acqua per lo sviluppo sostenibile”, per sostenere gli obiettivi al 2030 (Sustainable Development Goals - SDGs).

Si tratta di 17 obiettivi, impostati a livello globale ma valutati anche a livello nazionale, che comprendono l'“Acqua pulita e i servizi igienico sanitari”.