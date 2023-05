VIDEO | "Più rotaie e il nuovo Casello 'Modena Centro'", le proposte sulla Bretella

La proposta che il Comitato fa è il frutto dell’impegno di esperti, associazioni e cittadini che in questi anni hanno sempre ritenuto l’intervento autostradale dannoso, inutile, costoso e obsoleto e comprende una serie di interventi coordinati sui distretti industriale, ceramico e manufatturielo di Modena, Reggio Emilia e della fascia pedemontana, con un’attenzione specifica sulla mobilità sostenibile di merci e persone ma senza trascurare la mobilità su gomma.

"Per contrastare i cambiamenti climatici, l’incremento delle temperature, la pessima qualità dell’aria della pianura Padana, con le conseguenze in termini di malattie e riduzione delle aspettative di vita, servono interventi più efficienti, sostenibili e funzionali a ridurre l’inquinamento e la dipendenza dalle fonti fossili. Per questo proponiamo una cura del ferro che, insieme alla logistica e all’intermodalità, promuova il trasporto delle persone e delle merci su ferrovia abbattendo il consumo di fonti fossili e garantendo sostenibilità e competitività al nostro territorio e alle imprese che ci lavorano. Del resto è la politica praticata da Autobrennero che investa risorse per caricare su ferrovia i camion da Verona, scaricando però su Modena il costo economico ed ambientale della logistica su gomma. Oggi è sempre più evidente che un territorio inefficiente dal punto di vista ambientale lo è anche da quello economico generando una perdita secca di competitività."

Le proposte del Comitano no Bretella saranno presentate sabato 27 maggio ore 20.00 presso la Polisportiva Formiginese.