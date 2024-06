VIDEO | Run 5.30, in quasi 8000 per la gara non competitiva. Noi l'abbiamo corsa con voi

Circa 8000, se non addirittura di più le persone, tra giovani, anziani, coppie, famiglie e addirittura amici a quattro zampe, che hanno deciso di partecipare alla Run 5.30.

Dopo il ritrovo al parco Novi Sad la manifestazione, un corteo rosso, ha preso il via alle 5:30 del mattino da viale Monte Kosica per poi dirigersi verso la stazione dei treni, imboccare viale Crispi e proseguire per tutto il viale caduti in Guerra. Il cordone di persone ha poi oltrepassato largo Garibaldi e ha imboccato viale Martiri della Libertà, da lì è sceso poi lungo via Saragozza, ha poi preso corso Canalgrande per ritrovarsi lungo via Emilia centro.

Giusto il tempo di ammirare la Ghirlandina alla luce dell'alba che il corteo ha svoltato lungo via Farini fin davanti all'accademia militare ha poi preso viale tra febbraio e infine Corso Cavour il tutto in un percorso di circa 5km.

Per concludersi nuovamente nell'anello del Novi Sad dove per tutti i partecipanti c'erano acqua e ciliegie fresche ad attenderli.

La Run 5.30 è una corsa - o camminata- non competitiva - di 5 km nel cuore della città alle 5:30 del mattino di un giorno lavorativo che ha l’obiettivo di promuovere un sano stile di vita attraverso il movimento, il cibo, la cultura, l’arte e l’esperienza. Il tutto nel contesto in cui la gente vive e lavora, con un evento sostenibile a impatto zero.

Ideata dal pubblicitario Sergio Bezzanti e della biologa nutrizionista Sabrina Severi, Run 5.30 è un grande progetto di comunicazione incentrato sull’importanza di adottare uno stile di vita sano e sostenibile.