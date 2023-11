VIDEO | Salari più alti e diritti dei lavoratori: due scioperi nazionali di CGIL e Uil

Per alzare i salari per estendere i diritti e per contrastare una legge di bilancio che non ferma il drammatico impoverimento di lavoratori pensionati e non offre futuro ai giovani Sono questi principali obiettivi che hanno portato a Indire i due scioperi nazionali di otto ore fissate per il 17 e il 24 novembre.

Due quindi le manifestazioni previste in entrambe le giornate: venerdì 17 novembre presidio dalle ore 10 alle 16 in piazza Grande e il 24 novembre corteo da piazzale Tien An men (davanti allo stadio Braglia, concentramento ore 9), tragitto per largo Sant’Agostino, via Emilia Centro e arrivo in piazza Grande per gli interventi dal palco di Nicola Maria Russo (Uil Modena e Reggio Emilia), delegate e delegati e alle 11.30 comizio conclusivo di Luigi Giove (Cgil nazionale).