VIDEO | Schermo, sedute e location rinnovate: parte la stagione 2024 del nuovo SuperCinema Estivo

Il meglio del cinema italiano e internazionale, incontri con autrici e autori e presentazioni sotto le stelle al SuperCinema Estivo di Modena, che giovedì 20 giugno riapre con la proiezione di “Palazzina Laf” di e con Michele Riondino, che sarà presente in sala per incontrare il pubblico prima della proiezione, alle 21.15. Il giorno successivo, venerdì 21, sarà invece la volta di “Buena Vista Social Club” di Wim Wenders, nella versione restaurata.

Un inizio all’insegna del grande cinema sociale d’autore, per inaugurare l’arena completamente rinnovata dopo i lavori di ristrutturazione del comparto Ex-Amcm: l’ingresso sarà da Piazza Panini, nel cuore del Parco della Creatività (e non più su via Carlo Sigonio), e sarà disponibile un parcheggio interrato con accesso gratuito la sera, per favorire la frequentazione per chi si muove in auto. L’arena estiva modenese si conferma uno dei luoghi culturali più importanti dell’estate cittadina e si presenta in una veste che, pur conservando fascino e magia, consente un’accoglienza migliore con nuove sedute, maggiore accessibilità, una biglietteria e un bar completamente rinnovati.