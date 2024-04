VIDEO | Screening diabete, cardiologico e ascolto psicologico: tutto pronto per il Lions Day 2024

Il Lions Day 2024 si terrà a Modena nel centro storico in Piazza Roma domenica 14 aprile e nella giornata internazionale che celebra l’Organizzazione Lions nel mondo, con iniziative di solidarietà all’insegna del “we serve” e del “siamo il mondo di cui ci prendiamo cura”.

La manifestazione è organizzata dai Club Lions della città di Modena, col patrocinio e sostegno del Comune di Modena: Lions Club Modena Host presieduto da Benedetta Angeli, Lions Club Modena Estense presieduto da Livio Tempesta, Lions Club Modena Romanica, presieduto da Maja Argenziano, Lions Club Modena Wiligelmo presieduto da Gianni Borghi Lions Club Modena Sigonio- Terre del Panaro presieduto da Alessandra Ferrini e Leo Club Modena presieduto da Oscar Quintana , col coordinamento di Zona di Caterina Boldrini e di Circoscrizione con Gianluca Montefusco. La manifestazione è organizzata col contributo di TEST LABORATORIO ANALISI – CENTRO DIAGNOSTICO, che consegnerà anche dei “buoni” per potere effettuare un profilo lipidico gratuito presso il Laboratorio.

L’appuntamento è per domenica 14 aprile in Piazza Roma (10- 12.30/ 15.00-18.30) e i modenesi potranno usufruire di screening gratuiti per la vista per adulti e bambini, screening diabete, rischio cardiologico e counseling (informazioni e ascolto), psicologico, senologico e per la nutrizione. Ci sarà anche la possibilità di fare l’elettrocardiogramma (nel pomeriggio di domenica).