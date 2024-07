VIDEO | Seggiolini in auto e bambini: tutto quello da sapere per ridurre i rischi negli incidenti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

La sicurezza dei bambini in auto deve essere una priorità assoluta, eppure le statistiche rivelano che il 50% degli italiani non utilizza gli appositi seggiolini, esponendo i piccoli a gravi rischi. Secondo i dati dell’Osservatorio ASAPS, nel 2023 in Italia sono morti 50 bambini in incidenti stradali, di cui 32 erano trasportati in auto, un aumento significativo rispetto ai 18 decessi del 2022.

Importanza dei Sistemi di Ritenuta

L'Azienda USL di Modena, nell'ambito del Piano regionale della Prevenzione, ha avviato due iniziative per promuovere la sicurezza stradale: il corso “Mettiamoli al sicuro” e il ciclo di incontri “Mi stai a cuore”, in collaborazione con la Pediatria di Comunità di Area Nord. Questi corsi, condotti dall’autista soccorritore del 118 Alan Ferretti, mirano a educare i genitori sul corretto utilizzo dei seggiolini in auto, le manovre di disostruzione e il primo soccorso pediatrico.