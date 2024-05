VIDEO | Sessualità e affettività per ragazzi con disabilità: ecco "LoveAbility"

Ness1escluso, in collaborazione con i Consultori Familiari dell'Azienda USL di Modena, presenta il corso di formazione LOVEABILITY dedicato ai ragazzi con disabilità cognitiva, alle loro famiglie e agli educatori.

Il corso, finanziato dai fondi del bando Play Disytrict, si propone di essere una riflessione sul come vivere consapevolmente la propria sessualità e affettività passando attraverso una maggior la conoscenza di sé stessi e del proprio corpo.

Il percorso alla base del corso è pensato per essere un momento di confronto e di crescita per tutti i partecipanti, con l'obiettivo di creare una rete di supporto e di scambio di esperienze tra famiglie, ragazzi e operatori che offra strumenti e risorse utili per facilitare la consapevolezza e comprensione delle proprie emozioni, desideri e sentimenti legati alla sfera affettiva e sessuale. Attraverso incontri formativi dedicati, saranno affrontati temi legati al corpo ( la prevenzione , la contraccezione) e temi legati alla gestione delle emozioni, alla prevenzione delle situazioni di rischio e al rispetto delle proprie e altrui diversità.