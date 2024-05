VIDEO | Sigarette elettroniche, Svapo e nicotina sintetica: "Sempre più i giovanissimi coinvolti"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Rimane stabile in provincia di Modena il numero dei fumatori ma, rispetto all’epoca pre-Covid, aumentano le persone che si rivolgono ai Centri dell’Azienda USL di Modena per smettere di fumare coordinati dal dottor Massimo Bigarelli, responsabile del programma aziendale antifumo.

Questo il quadro generale che emerge dall’analisi dell’attività dell’Ausl e dall’ultima indagine PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) sul consumo di tabacco nel 2022-2023. In occasione del No Tobacco Day, la Giornata mondiale senza tabacco che ricorre il 31 maggio, l’Azienda USL di Modena sottolinea l’importanza della prevenzione che viene messa in campo dai suoi professionisti attraverso azioni di sensibilizzazione nelle scuole di tutta la provincia e iniziative di promozione della salute rivolte a tutte le fasce di età, dai bambini agi anziani.