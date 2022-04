VIDEO | SLA e ricerca: "Probabile correlazione tra ambiente, inquinamento e malattia"

Gli esperti italiani della Sclerosi Laterale Amiotrofica si incontrano venerdì 8 aprile (dalle 8,30 alle 17,30) alla Camera di Commercio di Modena per il workshop Dialogo tra ricerca preclinica e clinica organizzato alla prof.ssa Jessica Mandrioli, della Neurologia dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, diretta dal prof. Stefano Meletti, e docente Unimore.

Scopo del workshop è mettere in rete chi si occupa di ricerca preclinica e clinica in modo da favorire il passaggio dal laboratorio al letto del malato delle terapie innovative, per una patologia che, purtroppo, ha ancora molti lati oscuri. Il team della prof.ssa Mandrioli, ha recentemente pubblicato su The Lancet Digital Health, uno studio dal titolo Identificare e predire sottogruppi clinici nella SLA: uno studio di machine learning basato su registri di popolazione per identificare le diverse sottospecie di SLA e comprendere meglio la patologia.