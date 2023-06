VIDEO | Stomie. Formare chirurghi e infermieri nei paese più bisognosi

Nei paesi in via di sviluppo, il “problema” stomia non è vissuto, ancora, in modo adeguato: pazienti stomizzati, non solo adulti ma anche bambini, spesso non sono accettati dalla famiglia come pure dai compagni di giochi e dalla società, nella completa indifferenza della comunità sanitaria e sociale. Perfino i chirurghi che effettuano le stomie, alla fine di interventi chirurgici altamente demolitivi, considerano concluso il loro compito alla guarigione chirurgica della ferita, senza porsi il problema della qualità di vita successiva del paziente stomizzato.

L’obiettivo del service è quello di erogare formazione a chirurghi e infermieri affinché eseguano le stomie correttamente (la stomia è un'apertura creata chirurgicamente sull'addome per consentire la fuoriuscita degli effluenti) e soprattutto siano in grado di supportare la riabilitazione dei pazienti stomizzati, mediante un opportuno piano di riabilitazione ed assistenza, successivamente alle dimissioni dall’ospedale in modo di migliorarne la qualità della vita.

E ‘ quindi in partenza il corso per 12 chirurghi dell’America Latina che si svolgerà a Modena dal 12 al 16 giugno compresi e permetterà ai partecipanti di ottenere l’attestato LFSC –ALACP riconosciuto da tutti i servizi sanitari dei paesi dell’America Latina.