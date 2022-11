VIDEO | "Stop all'espansione ora si punta alla rigenerazione urbana", verso il Pug 2050

Con le controdeduzioni alle oltre 300 osservazioni presentate al Piano urbanistico generale di Modena, in vista dell’adozione prevista in Consiglio comunale a inizio dicembre, si rafforzano obiettivi e azioni del Pug, a partire dalla priorità assegnata a rigenerazione e riqualificazione della città, anche per rilanciare l’edilizia residenziale sociale; dalla necessità di contenere la dispersione insediativa delle aree produttive; dalla strategia su reti ecologiche e progetto del verde; dalle nuove regole che superano i retini e premiano qualità dei progetti e semplificazione delle procedure.