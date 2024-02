VIDEO | Studenti al freddo al Venturi, si sciopera davanti all'istituto

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Una settimana e anche di più al freddo dovendo seguire le lezioni ampiamente vestiti con giacche, cappotti, sciarpe e guanti.

È questa la situazione che denunciano gli studenti dell'Istituto professionale Venturi di Modena nella sede di via Ganaceto. Questa mattina gli studenti si sono dati appuntamento alle ore 8.00 all'ingresso da scuola per uno sciopero collettivo contro il freddo nelle loro aule per chiedere che venga risolto in fretta il problema.

Nella tarda mattinata è anche giunto un confronto con l'Ing. capo provincia di Modena che ha spiegato ai rappresentanti d'Istituto la situazione e i lavori in corso per la risoluzione del problema.

“La ditta che si occupa del riscaldamento dichiara Annalisa Vita Ing. capo provincia di Modena - nelle scuole ha installato dei sistemi di telecontrollo per capire e cogliere eventuali anomalie o temperature particolarmente alte o basse da remoto, così da regolare i sistemi sempre da remoto o far intervenire i manutentori. Quello che è successo in questo cosa ma anche per altre scuole è che il sistema è andato in contrasto con alcune centraline delle caldaie, quindi gli operatori hanno provato a sostituire la centralina: in alcune scuole questo procedimento è andato a buon fine, in altri come al Venturi di Via Ganaceto non ha portato a risultati positivi. Già ieri ci avevano segnalato il problema e nella serata eravamo già intervenuti per risolverlo. La caldaia da ieri sera non si è più bloccata. In questo momento la situazione è teoricamente risolta, tutto sta funzionando e l’impianto di telecontrollo è stato bypassato. I nostri manutentori si sono impegnati a tornare domani e lunedì mattina già dalle 5.00 per essere certi che il problema sia definitivamente risolto e le classi siano al caldo. Purtroppo il problema è un po' giorno per giorno, al Corni ad esempio resta ancora qualche criticità. Ci impegnamo però nel periodo estivo ad eseguire una serie di controlli, collaudi e lavori per poter garantire di aver risolto al 100% queste situazioni.”