VIDEO | Suicidio assistito: anche a Modena parte la raccolta firme per una legge regionale

Prende il via anche a Modena e Reggio Emilia la raccolta firme per la proposta di legge popolare regionale "Liberi Subito", elaborata dall’Associazione Luca Coscioni, per regolamentare l’aiuto medico alla morte volontaria.

L’obiettivo è raccogliere 5.000 firme di cittadini residenti dell’Emilia Romagna entro 6 mesi. L’intenzione è quella di arrivare a una normativa di attuazione (procedure e tempi) per accedere ad una morte volontaria attraverso l’auto somministrazione del farmaco letale per chi è già in possesso dei requisiti.

Una volta raccolte le 5mila firme necessarie, la proposta di legge - già dichiarata ammissibile dalla Consulta di Garanzia Statutaria - sarà esaminata dall’Assemblea legislativa, che effettuerà una istruttoria in Commissione e poi la sottoporrà a discussione, presentazione di emendamenti e votazione in Aula.