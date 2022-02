VIDEO | Green Pass, prosegue il presidio alla New Holland. "Basta queste discriminazioni"

Da oggi, martedì 15 febbraio, è iniziato l'obbligo per tutti i lavoratori over 50 di essere in possesso del Green Pass rafforzarto. Chi non lo ha rischia una multa dai 600 ai 1.500 euro, oltre a risultare assente ingiustificato perdendo così il diritto a retribuzione e contributi.

Davanti alla New Holland a Modena prosegue la protesta di alcuni lavoratori contro le politiche del Governo in particolare contro l'introduzione del certificato verde sul lavoro.