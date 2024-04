VIDEO | Sicurezza, diritti e futuro: Tiziana Baccolini si candida a sindaca di Nonantola per Pd e Nonantola Attiva

La conferenza stampa di presentazione ufficiale di Tiziana Baccolini come candidata Sindaca di Nonantola per il centro-sinistra, con il sostegno del Partito Democratico e della lista civica Nonantola Attiva, si è svolta presso la sede del Comitato elettorale di via Vittorio Veneto 23 a Nonantola. "La mia campagna elettorale sarà su temi locali, ma non solo", ha dichiarato la candidata Baccolini, sottolineando i valori come quelli della pace, dell'antifascismo, della giustizia, della solidarietà e della tutela dell'ambiente, che hanno sempre guidato il suo agire privato e politico.

Tiziana Baccolini è attualmente Assessora con deleghe ad Ambiente, Associazionismo, Cultura, ed è stata consigliere comunale fra il 1995 e il 2009.