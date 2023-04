VIDEO | Trapianti di Fegato: a Modena Innovazione tecnologica a livello europeo

Nel 2022 sono stati effettuati trapianti di elevata complessità tecnica, quali 9 trapianti da donatore vivente tra soggetti adulti, 3 “split-liver” e 27 trapianti da donatore a cuore non battente. Lo split liver è una tecnica che prevede la divisione del fegato donato in due parti indipendenti e autonome, che possono essere trapiantate in due riceventi adulti, incrementando così le opportunità per i pazienti in lista d’attesa di ricevere un organo salvavita.

La caratteristica tecnica dell’organo proveniente da donatore a cuore non battente è quella di essere trattato con macchine dedicate che lo riossigenano e lo rigenerano, migliorandone le performance al termine del trapianto. Il trapianto da donatore vivente invece rappresenta oggi il 7.3% dell’attività del Centro Trapianti di Modena, numeri che lo pongono ai vertici Europei per questo tipo di attività. Inoltre, nel corso dell’anno 2022 è stato effettuato il primo prelievo di emifegato a scopo di trapianto da vivente tra adulti con tecnica totalmente robotica, cui sono seguiti altri tre casi, tutti condotti a termine con ottimi risultati per il donatore e per il ricevente.