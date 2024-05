VIDEO | Tre serate tra musica e cultura. In Piazza Roma tornano le "Notti ducali"

Due concerti con nomi straordinari della musica italiana come Paolo Fresu e Fiorella Mannoia e un live tra giornalismo e musica con Corrado Formigli e Stefano Massini danno vita alla seconda edizione di "Notti Ducali", la rassegna estiva che da lunedì 15 luglio propone tre appuntamenti, in tre serate consecutive, in Piazza Roma.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

"Notti Ducali" è promossa dall'amministrazione comunale e organizzata da Studio's con il sostegno di Fondazione di Modena e del Gruppo Hera.