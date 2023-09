VIDEO | Tutto pronto per il Mutina Boica: le novità della XIV edizione

Dal 7 al 10 settembre 2023 torna al Parco Ferrari di Modena per la sua XIV edizione il festival di rievocazione storica Mutina Boica

Il titolo di questa edizione "Un Mondo in Fiamme" vuole evocare l’immagine di un mondo segnato da conflitti e da quelle lacerazioni sociali che ogni guerra genera, prova, per la sua quattordicesima edizione, a raccontare alcune grandi storie del passato che risuonano con echi profondi nel nostro presente. Che il nostro mondo sia in fiamme - siano foreste del mediterraneo o città dell’est - non c’è bisogno di spiegarlo, così come l’immagine di un’orda sconosciuta alle porte non è poi così aliena dai nostri immaginari: con questa edizione vogliamo raccontare alcuni episodi - alcuni reali, altri leggendari - che nell’immaginario collettivo ebbero la stessa capacità di creare echi profondi e scuotere il sentimento collettivo del mondo romano repubblicano.