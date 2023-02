VIDEO | Tre donne pacifiste da Ucraina, Russia e Bielorussia raccontano la loro "missione"

Kateryna, Darya e Olga Karach. Sono tre donne provenienti da Ucraina, Russia e Bielorussia, e rappresentanti di alcuni movimenti pacifisti.

Nell'incontro a Palazzo comunale, organizzato nell’ambito delle iniziative promosse in Italia e in Europa dalla rete Europe for Peace, si raccontano e raccontano la loro missione e quella delle loro organizzazioni a un anno esatto dall’inizio del conflitto russo-ucraino.

“È un onore ascoltarvi qui, nella Sala di tutti i cittadini – ha affermato il presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi - in un momento in cui è necessario non umanizzare la guerra, ma percorrere strade per umanizzare la pace”.

“Il poter essere qui tutte e tre insieme ci ha già dato l’occasione per conoscerci, parlarci e capire quanto ci accomuna: questo il senso del progetto. Vogliamo trovare vie di pace, perché abbiamo visto che quest’anno di violenze ha solo alimentato altre violenze”, ha affermato Kateryna Lanko, attivista dell’Ukrainian Pacifist Movement, che ha posto l’accento su “diritti umani e senso di umanità”, spiegando come il conflitto abbia appunto comportato in Ucraina un “depotenziamento dei diritti umani”.

Darya Berg del movimento russo Go by the forest ha puntualizzato che “molte persone in Russia sono contro la politica di Putin e la guerra, ma non possono dirlo né manifestarlo per paura delle violente ripercussioni”. La pacifista ha spiegato come l’attività più importante della propria organizzazione sia “organizzare una rete di obiettori di coscienza aiutando più persone possibile a evitare di mobilitarsi per la guerra: oltre 4 mila uomini non disposti a combattere sono stati aiutati a lasciare il Paese”. Comune l’obiettivo del movimento pacifista bielorusso Our House, rappresentato da Olga Karach che ha posto l’accento sulla difficile situazione che sta vivendo il suo Paese: “Quello che cerchiamo di fare è impedire l’arruolamento nell’esercito del dittatore Lukashenko, supportando gli obiettori di coscienza bielorussi ed impedire la mobilitazione per questa guerra”.