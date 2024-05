VIDEO | Un pomeriggio tra le esposizioni del Motor Valley Fest 2024

Macchine, moto e tanto altro. C'è tutto quello che un appassionato di motori può desiderare e noi di Modena Today abbiamo fatto un giro per immortalare le esposizioni salienti di questo Motor Valley fest 2024.

Il Motor Valley Fest 2024 è in programma dal 2 al 5 maggio 2024 in città, in provincia e negli autodromi regionali. Riflettori puntati sul Cortile d’onore di Palazzo Ducale, sede dell’accademia Militare di Modena, che ospiterà come da tradizione il Best of Motor Valley con l’esposizione al pubblico delle auto e delle moto più iconiche e rappresentative del passato e del presente dei brand della Motor Valley, Ferrari, Pagani, Lamborghini, Maserati, Ducati, Dallara.