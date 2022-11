VIDEO | "Una vita in sella" il progetto di inclusione rivolto alla scuole

L’ASD Equilandia, in collaborazione con il GSD Il Centauro APS, propone per l’anno scolastico 2022-2023 il progetto “Una vita in sella”.

Il progetto sarà rivolto a scuole elementari, medie e superiori. Nello specifico, sarà rivolto agli alunni certificati o segnalati dai Servizi Sociali e Sanitari nell’ottica però della condivisione dell’esperienza con i compagni normodotati. È un progetto che può essere articolato in lezioni singole con percorsi individuali, percorsi di piccolo gruppo dove viene integrato il bimbo/ragazzo certificato insieme ad alcuni compagni normodotati. Il lavoro ed il materiale didattico verranno impostati di volta in volta in base alle esigenze del gruppo di partecipanti, all’età degli alunni individuati e agli obiettivi