VIDEO | Under35 e futuro. Righi: "La Pensione? solo molto tardi e con assegni pensionistici da fame"

Il futuro ci riserva una vita lavorativa sempre più lunga ed un assegno pensionistico sempre più ridotto. E' quanto emerge dalla simulazione fatta sul futuro previdenziale degli under35 e inserita nell'indagine dedicata all'analisi dei redditi da pensione dei modenesi realizzata da Spi Cgil - in collaborazione con Federconsumatori e Inca - sulla base delle dichiarazioni presentate nel 2023 al CAF Cgil. Un bacino di dati che raccoglie quasi 45mila certificazioni uniche.

Non solo presente dunque, ma anche futuro: "Abbiamo fatto una simulazione rispetto a quattro casi, persone in carne e ossa, giovani donne e uomini e i dati emersi sono clamorosi - denuncia Roberto Righi, Segretario Generale Spi Modena -. Andranno in pensione molto tardi e con assegni pensionistici da fame, soprattutto donne e giovani con carriere discontinue e precarie. Quello che possiamo fare noi è rendere il mercato del lavoro il meno precario possibile e in grado di garantire redditi degni, per mantenere un requisito pensionistico che possa consentire a sua volta una vita dignitosa".

In numeri, gli under35 dovranno lavorare in media 10 anni in più dei loro genitori con un assegno pensionistico sempre più ridotto, con un tasso di sostituzione salario-pensione che si attesterà al 64% per i lavoratori dipendenti e al 51% per gli autonomi.