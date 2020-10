VIDEO | Vaccini antinfluenzali, parte la campagna. Gratis per molte categorie

Vaccino antinfluenzale gratuito in Emilia-Romagna già a partire dai 60 anni. Lo garantirà la Regione, che ha deciso anche di anticipare l’avvio della campagna 2020-2021 di due settimane rispetto allo scorso anno e di acquistare un maggior numero di dosi vaccinali. Acquistati 1,2 milioni di dosi, il 20% in più rispetto allo scorso anno; un altro 20% si potrà aggiungere in caso di bisogno.​ Si punta a raggiungere una maggiore copertura tra i soggetti ad alto rischio e a ridurre le complicazioni.. Leggi l'articolo