VIDEO | 14 edizioni di ViaEmiliaDocFest tra cinema del reale con documentari e incontri con i registi

Un viaggio nel cinema del reale con documentari, incontri con registi, presentazioni: torna al cinema Astra il Modena ViaEmili@DocFest, giunto alla 14ª edizione che dedica grande attenzione alla letteratura. Come sempre, nell’ambito del festival, anche il concorso che premia le opere migliori realizzate dalle scuole di cinema italiane.

Letteratura, salute mentale e narrazione di genere sono i tre focus tematici, spesso intrecciati tra loro, che caratterizzano la 14ª edizione del “Modena Viaemili@docfest”, il festival del documentario che da giovedì 16 a domenica 19 novembre torna al cinema Astra di Modena con film, incontri con registi e autori, il concorso on line delle scuole di cinema, e presentazioni a ingresso libero e gratuito.

Il programma dei quattro giorni dedicati al viaggio nel cinema del reale, realizzata da Arci Modena, Comune di Modena, Regione Emilia Romagna, con il sostegno della Fondazione di Modena e in rete con tante realtà associative del territorio, è stato presentato questa mattina, martedì 14 novembre, a Palazzo Comunale con una conferenza stampa alla quale hanno partecipato l’assessore alla Cultura del Comune di Modena Andrea Bortolamasi, Roberto Roversi, presidente di Ucca (Unione circoli cinematografici Arci) e direttore artistico del festival, Anna Lisa Lamazzi, presidente Arci Modena.

Il Festival debutta giovedì 16, alle 21, con “Bellezza, addio”, il film di Carmen Giardino e Massimiliano Palmese, che racconta il poeta Dario Bellezza, a 27 anni dalla scomparsa. La letteratura attraversa le giornate del festival con diversi film: la vita della poetessa Patrizia Cavalli è protagonista di “Le mie poesie non cambieranno il mondo” di Annalena Benini e Francesco Piccolo, presenti in sala (sabato 18 alle 21), a “Italo Calvino: lo scrittore sugli alberi” è dedicata, nel centenario della nascita, l’opera di Duccio Chiarini (domenica 19 alle 15), mentre “La solitudine è questa”, di Andrea Adriatico (domenica 19 alle 17), racconta lo scrittore Vittorio Tondelli attraverso le parole di sette scrittori under 40 e otto città in cui ha vissuto. Infine, “Svegliami a mezzanotte”, di Francesco Patierno, è il film tratto dall’omonimo libro scritto da Fuani Marino che ne è anche la protagonista e che sarà in sala.