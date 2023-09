VIDEO | Visite alle officine, musei, incontri e il TEDx: al via la prima Italian Motor Week

È tutto pronto per la prima italian Motor week, la festa dei motori che coinvolge il territorio Modenese e in particolare i comuni di Modena, Maranello, Castelfranco Emilia, Fiorano Modenese e San Cesario sul Panaro.

Visite guidate ai musei e alle officine, collezioni private aperte al pubblico, raduni di auto e moto, mostre, incontri con tanti protagonisti del mondo dei motori; tutto questo e molto altro è in programma dal 10 al 17 settembre in occasione della prima edizione della italian Motor week, l'evento Nazionale promosso dalla rete Anci città dei motori per celebrare, valorizzare e promuovere il patrimonio di marchi, luoghi, personaggi ed eccellenze del made in Italy motoristico.

Il tutto ci concluderà con l'evento del TEDX a Maranello presso l'Auditorium Enzo Ferrari. Incontro dal titolo Evolution. Passions that drive the future con Speaker di rilievo come Tomaso Trussardi (Trussardi), Paola Gemelli (Allacciati Le Storie), Clemente Ingenito (Pilota aeronautico), Michele Aporti (CEO Zanasi Group), Micaela Verucchi (Riceratrice Unimore), Monica Zanetti (Belle Epoque)

Arriva l'Italian Motor Week, la prima edizione della festa dei motori