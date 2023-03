VIDEO | "Welfare DataLab" il progetto di condivisone dati per un welfare sostenibile

Condividere le informazioni e integrare i dati per costruire uno luogo di conoscenza e di analisi utile a costruire politiche pubbliche di welfare locale sempre più rispondenti ai complessi bisogni sociali che emergono, anche in ottica previsionale. Questo l’obiettivo del progetto pilota “Welfare DataLab: per un welfare sostenibile” che nasce nel più ampio Accordo Quadro siglato tra il Comune di Modena e l’Università di Modena e Reggio Emilia nel 2021.

Al Welfare DataLab promosso dal Comune di Modena e dal Dipartimento di economia Enzo Biagi di Unimore, partecipano inoltre l’Azienda sanitaria locale di Modena e le sedi di Modena di Agenzia Regionale per il lavoro Emilia-Romagna e di Inail.