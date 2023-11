VIDEO | Ecco i World Cafè: Discutere con i cittadini e costruire un programma politico con le loro idee

Nascono a Modena i World Cafè, uno strumento innovativo per fare contare i cittadini e costruire un programma coerente con le loro idee e proposte.

Quale città desideri? Quali esigenze hai? Quali speranze di cambiamento nutri? Di questo i cittadini potranno parlare e discutere nei World Cafè organizzati da Movimento 5 Stelle, Unione Popolare e Modena Volta Pagina sui tanti temi della città.

Si comincia giovedi 16 novembre con il tema AMBIENTE, articolato nei suoi aspetti fondamentali, per poi passare agli altri problemi del vivere quotidiano di tutti.



I World Cafè sono uno strumento, un metodo per dare vita a conversazioni costruttive sull’organizzazione e i bisogni di una comunità. Si tratta di confronti fra piccoli gruppi di cittadini che, come nei bar si confronta senza limitazioni né vincoli. Un metodo democratico per raccogliere le opinioni e le proposte per migliorare le condizioni di vita. Operativamente vedremo ruotare, attorno ad alcuni tavoli tematici, i cittadini partecipanti che, stimolati da un facilitatore, che propone i temi, avanzeranno critiche, proposte, considerazioni su come cambiare. Proposte che poi saranno riassunte per formare un programma di governo per Modena futura.



Modena Volta Pagina, Movimento 5 Stelle e Unione Popolare, che hanno tanto collaborato fino a oggi, vogliono così ribaltare la logica con cui le altre forze politiche operano nei rapporti con i cittadini. Loro chiedono un assenso su qualcosa di già preconfezionato. Noi, invece, con questa modalità di costruzione del programma per le elezioni amministrative del 2024 vogliamo siano davvero ci cittadini a decidere, a essere i protagonisti, a costruire il programma da presentare alla città.



“Oggi c’è poca attenzione alla giustizia sociale e alla tutela ambientale - dichiarano i tre portavoce - molta, anzi troppa agli interessi delle grandi imprese private e cooperative. La vita ed il lavoro dei giovani, degli anziani e della gran parte dei lavoratori devono essere al primo posto, così come la tutela dell’ambiente che ha importantissimi riflessi sulla nostra salute. Ecco allora che giovedì alle 20.45 chi è interessato ai temi ambientali ed ha proposte da avanzare è invitato ad animare il primo dei World Cafè previsti, quello sull’AMBIENTE. Un WC che si articolerà sui temi: VERDE, RIFIUTI, MOBILITA’, ARIA in diversi tavoli in cui ruoteranno i partecipanti.”