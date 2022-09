VIDEO | La Villa di Ciro Menotti va in rovina. Un esposto per cercare di tutelarla

Una villa storica, la Villa di Ciro Menotti a Spezzano di Fiorano sta cadendo a pezzi e un gruppo di cittadini si è attivato presso le istituzioni per salvare la memoria del patriota modenese.

Una segnalazione è stata inviata al Ministero dei Beni Culturali, alla Soprintendenza delle Belle Arti e del paesaggio dell’Emilia Romagna, alla Presidenza della Regione Emilia Romagna e al Sindaco di Fiorano con la richiesta di intervenire presso la proprietà per l’immediata messa in sicurezza della Villa al fine di scongiurarne il crollo, che purtroppo sembra sempre più inevitabile.

Quattro in particolare i portavoce dell'esposto: Arrigo Guiglia, Sabina Piccinini, Giulia Manzini e Nino d'Eugenio.

La Villa in totale abbandono, dopo alcune vicende travagliate di proprietà, era stata acquistata all'asta da un imprenditore del territorio lo scorso novembre e in quella occasione era emersa la piena volontà di recuperare l'edificio storico e riportarlo all’antico splendore. cosa che ad un anno di distanza non solo non è stato fatto ma anzi pare che l'immobile versi addirittura in condizioni peggiori: con piante che risalgono i muri e altri spazi devastati da qualche "visitatore".

La Villa è poi posta sotto vincolo così come i terreni circostanti. Non è quindi possibile, al momento, edificare sul terreno che la circonda, tuttavia tali vincoli decadrebbero nel moemnto in cui la Villa stessa dovesse crollare (totalmente o in parte).