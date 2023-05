VIDEO | Nell'impianto Hera di via Caruso, dove si "correggono" gli errori della differenziata

Un nodo fondamentale per l'intera provincia, dal quale passano carta e plastica destinate poi al recupero. Si lavora h24 per effettuare il primo "filtro" di separazione dei materiali

Sono quasi 50 le tonnellate di carta e plastica che ogni anno vengono prelevate dai cassonetti (o dai sacchi porta-a-porta) nella provincia di Modena e convogliate in via Caruso, nell'area dell'ex discarica. Qui si trova infatti l'impianto di selezione e recupero di Hera che rappresenta il primo gradino della scala che porta al recupero dei rifiuti, nello specifico di queste due specifiche frazioni che d'ora in avanti viaggeranno nei sacchi gialli e blu che vari grattacapi stanno dando ai modenesi in questa fase di transizione.

Hera ha aperto le porte dell'impianto alla stampa locale, per mostrare più da vicino i processi di lavorazione. Si parte appunto dall'arrivo dei camion colmi di rifiuti, che riversano il loro contenuto all'ingresso di un vasto capannone all'interno del quale si svolgono diverse fasi di cernita, applicando "filtri" sempre più stringenti. L'obiettivo è ovviamente quello di separare le singole tipologie di rifiuto in modo da "confezionare" balloni poi destinati ad altri impianti dove proseguirà il percorso di riciclo.

In via Caruso si lavora 24 ore su 24 e il processo è in parte automatizzato e in gran parte manuale, tra addetti alle gru e altri disseminati lungo i percorsi dei nastri trasportatori, cui spetta il compito di procedere a rimuovere quei rifiuti che non rientrano nella tipologia che quella data linea sta lavorando. Esiste una sola linea, per altro, che lavora alternativamente su carta o su plastica nei diversi orari della giornata.

Se negli ultimi mesi il giudizio sul senso civico di molti concittadini non è certo stato lusinghiero - con diversi casi di abbandono di fronte alla rimozione dei tradizionali cassonetti dalle strade - immaginiamo che per gli addetti i via Caruso questo giudizio sia da sempre ancora più negativo. E' infatti piuttosto rilevante la quantità di rifiuti conferiti in modo erroneo che gli addetti devono rimuovere: nelle prime ore della giornata di oggi si era già accumulata una "montagna" di materiali di ogni genere che nulla avevano a che vedere con carta e plastica. E questo immaginiamo accada ogni giorno, segno che ancora tanto c'è da fare anche sul fronte dell'educazione civica.

La fase di transizione verso il nuovo modello è iniziata da relativamente poco tempo - ed entrerà a regime non prima di giugno per tutto il capoluogo - tuttavia nell'impianto alcuni segnali positivi si intuiscono già, con un progressivo miglioramento della "qualità" dei rifiuti conferiti. Hera dal canto suo resta ferma sulle sue posizioni a fronte delle critiche che si levano da più parti circa il nuovo servizio e predica calma, individuando nel fattore tempo quello dirimente per la progressiva normalizzazione della situazione lungo le strade modenesi.