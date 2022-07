VIDEO | Allarme West Nile, Casaletti: "Le persone infette non sono contagiose"

Era già stata riscontrata la presenza del virus West Nile in zanzare catturate nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara a partire dall’inizio del mese di luglio, con un anticipo di circa 10 giorni rispetto all’anno scorso. Poi è arrivata anche la malattia, emersa in un 75enne attualmente ricoverato a Baggiovara. L'uomo sta rispondendo bene alle terapie, ma resta in prognosi riservata.

Negli stessi giorni sono emersi anche due casi di virus Dengue, contratto all'estero da due residenti di Albareto di Modena, dove è in corso la disinfestazione.

Per fare il punto sulla situazione abbiamo inconttrato il dottor Giovanni Casaletti, Direttore del Servizio Igiene pubblica dell'Ausl di Modena.