Un dispositivo basato sulla tecnologia Inter Homines per la valutazione del rischio di contagio in spazi aperti e chiusi, a seguito della pandemia da Covid-19.

Si tratta di un progetto di ricerca messo in campo da Unimore cui ha partecipato la Spin srl azienda con sede a Campogalliano che si è occupata di ingegnerizzare tale prodotto attualmente in uso in varie zona di Modena.