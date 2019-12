Sicurezza e legalità sul lavoro, le istituzioni al fianco delle scuole

Nel mese di settembre scorso è stato siglato tra l’Ispettorato del Lavoro ed il Provveditorato 8agli Studi di Modena un’importante Protocollo d’Intesa al fine di realizzare un’attività promozionale, destinata agli alunni delle classi quarte e quinte degli lstituti secondari di ll grado, per la diffusione della cultura della legalità in ambito lavoristico, in considerazione dell’indiscutibile utilità di diffondere tra i giovani la conoscenza del mondo del lavoro e delle più frequenti tipologie contrattuali e di rappresentare loro le problematiche legate allo stesso ed ai diritti dei lavoratori.

Tale iniziativa, prevista dall’art. 8 del D.Lgs n. 124/2004, consente all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, in collaborazione con il Provveditorato agli studi di Modena, di valorizzare la componente “promozionale” della propria attività, accanto a quella “repressiva” del controllo e della irrogazione delle sanzioni, e di completare così a 360° l’azione di contrasto al lavoro nero e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’attività promozionale, per la quale sono stati già realizzati con successo, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019, presso la sede dell’Ispettorato del Lavoro, sita in Piazza Cittadella n n. 8/9, n. 3 incontri rispettivamente con gli alunni dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “J.Barozzi” e dell’IIS F. Corni Liceo e Tecnico di Modena, continuerà, con cadenza mensile, durante il restante anno scolastico 2019/2020.

L’iniziativa è stata accolta con grande favore dalle Istituzioni Scolastiche in quanto le tematiche affrontate ricadono pienamente nel percorso curriculare sia come ampliamento delle attività di Cittadinanza e Costituzione sia come completamento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, anche in funzione del nuovo Esame di Stato.