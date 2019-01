Alert System a Nonantola il servizio del Comune per rimanere sempre informati

Un importante servizio di informazione telefonica vocale per comunicare eventuali rischi di allerta meteo, sospensione di servizi, interruzioni stradali, chiusura delle scuole e altre situazioni a rischio. Si tratta del nuovo servizio gratuito “Alert System” che permette di ricevere brevi chiamate vocali dal Comune di Nonantola, effettuate da una voce pre-registrata. Le comunicazioni riguardano esclusivamente avvisi importanti e urgenti. In particolare i casi di allerta - codice colore arancione o rosso - della protezione civile e informazioni urgenti per la cittadinanza su interruzione della viabilità e sospensione di servizi.

E’ pertanto partita una campagna informativa - spiega la Sindaca di Nonantola Federica Nannetti - rivolta alla cittadinanza sia per raccogliere i riferimenti telefonici necessari di chi vorrà aderire al servizio che per informare e formare i cittadini, così come prevede la nuova normativa di protezione civile, affinché possano affrontare in modo consapevole le situazioni di emergenza, tenendo comportamenti adeguati a ciascuna delle evenienze in essere”.

Con le chiamate vocali del servizio “Alert System”, il numero di rete fissa che comparirà sul display è il 059896540. Il Comune di Nonantola raccomanda di salvarlo in rubrica tra i contatti, ad esempio come “Emergenza Comune Nonantola”, così da rispondere ed ascoltare con attenzione. La società che ha fornito il servizio, la ComunicaItalia di Roma, è già in possesso di una banca dati telefonica con i numeri fissi che risultano dagli elenchi pubblici. Pertanto i cittadini già inseriti in tali elenchi riceveranno una prima chiamata vocale di avvio del servizio.

Come ottenere il servizio

Affinché il servizio sia più efficace, può essere molto utile ampliare i recapiti a disposizione. Se il cittadino intende pertanto essere raggiunto da questi messaggi anche sul suo cellulare o su altri numeri di rete fissa non presenti nell’elenco telefonico, può iscriversi cliccando sul link https://registrazione.alertsystem.it/nonantola

In caso di difficoltà, è possibile recarsi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico URP di Via Provinciale Ovest 57 per essere affiancato nella procedura. Non è possibile effettuare l’iscrizione con la sola chiamata telefonica all’URP.

Come eliminare il servizio

Recandosi all’URP di Via Provinciale Ovest 57, si può presentare richiesta di elimiazione dalla banca dati, ma si raccomanda di valutare attentamente questa scelta in quanto non arriveranno più, al numero fisso che viene cancellato dalla banca dati, messaggi vocali che possono essere molto importanti per prevenire o limitare situazioni di pericolo o di disagio. Non è possibile effettuare l’eliminazione del servizio con la sola chiamata telefonica all’URP.