Scuola del futuro, gli insegnanti modenesi inventano il kit per il coding in tutte le scuole

Un kit per ogni scuola primaria di Modena e provincia per educare gli alunni, nel modo più semplice e intuitivo, alla programmazione informatica. Nell'ambito del percorso Smart Education dell’edizione 2018 del festival Modena Smart Life si terrà l’iniziativa “Un kit per tutti”, promossa dal Comune di Modena e dalla Fondazione San Filippo Neri, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale. Nell'occasione è prevista la consegna di 90 kit gratuiti sperimentali (“Analogico Scratch”) per l'introduzione al coding, a tutte le scuole elementari di Modena e Provincia. L’appuntamento è per venerdì 28 settembre, alle ore 18.30 presso la scuola di primo grado Mattarella di Modena (via Piersanti Mattarella 144) alla presenza delle autorità locali.

Analogico Scratch è il primo metodo di approccio creativo e consapevole all’informatica attraverso l’insegnamento del coding con strumenti completamente analogici. Cos’è il coding? Letteralmente significa programmazione informatica, ma in questo caso va inteso piuttosto come un’introduzione al pensiero computazionale, cioè a un approccio logico ai problemi e alla loro soluzione.

Analogico Scratch Kit è composto da tesserine colorate per l’insegnamento del coding, un manuale di presentazione del progetto, con proposte di esercizi e link a video informativi e semplici tutorial per insegnanti ed alunni. Il kit è stato realizzato in collaborazione con Eva Pigliapoco e Ivan Sciapeconi, insegnanti di scuola primarie ed esperti di Analogico Scratch e la Palestra digitale MakeitModena (via Barchetta 77, Modena) del Comune di Modena dove potrà essere utilizzato il carnet di tre ore di formazione all’uso del kit.

Tutti i componenti sono realizzati in legno privo di colle sintetiche e verniciati con pitture a base d’acqua prive di solventi. Il manuale è in carta riciclata, così come il packaging. L’attuale versione del kit consente di ‘scrivere’ le istruzioni per disegnare triangoli (equilateri), quadrati, pentagoni, esagoni, ottagoni ed ennagoni. I primi esercizi permettono di definire il colore e la larghezza del tratto, la grandezza della figura, il tempo di esecuzione, tutti concetti propedeutici all’ideazione di esercizi via via più complessi.

Analogico Scratch è una delle iniziative del Piano Smart City per la città di Modena. L’attività è stata coordinata, in collaborazione con il sistema dei dieci istituti comprensivi modenesi, nel protocollo “Modena Smart School 2017”, sottoscritto dal Comune per favorire la diffusione della cultura digitale nella scuola.

Tante le iniziative dedicate ai temi della scuola, dell’educazione e del lavoro in cui si articola il percorso Smart Education nei tre giorni del festival Modena Smart Life: dalle conferenze tematiche su Digital education, Data Human, Social network e Nuovo umanesimo agli workshop sulla Smarth education o la Comunicazione per immagini. Durante il festival ci saranno anche occasioni per conoscere diversi progetti realizzati dagli studenti nell’ambito dei percorsi di coding, come i piccoli robot Bee bot a forma di ape per avvicinare i più piccoli al coding, i robot Mim comandati con lo smartphone fino al Modenacraft per ricostruire virtualmente i principali monumenti della città o addirittura a una Sfilata di augmented fashion con abiti potenziati.