Sicrezza degli edifici comunali, affidato l'appalto da 2 milioni di euro

È stato assegnato nei giorni scorsi, in via definitiva, il servizio per garantire l’efficienza degli impianti di sicurezza (antintrusione e antincendio) negli immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune tra i quali asili, scuole, impianti sportivi, musei.

L’appalto, del valore di 2 milioni 281 mila euro, è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese formato da Cpl Concordia, Cooperservice di Reggio Emilia e La Patria srl di Bologna, e mette in capo a un unico soggetto tutti i servizi relativi alla sicurezza degli immobili come la manutenzione programmata e su richiesta, il collegamento alla centrale operativa in caso di allarme e le informazioni relative a tutti gli interventi eseguiti. L’obiettivo è garantire il minor tempo di intervento per la gestione dell’emergenza e il ripristino funzionale degli impianti, e una migliore continuità di servizio per la manutenzione di tutti gli impianti.

Il servizio è stato assegnato a seguito di una gara a procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base al prezzo e alla qualità del servizio. L’affidamento ha una durata di quattro anni a partire dall’1 luglio 2020, con possibilità di rinnovo per due anni, fino a giugno 2026.

In particolare, il gestore dovrà garantire la programmazione e la gestione del servizio tecnico manutentivo degli impianti di sicurezza antincendio, antintrusione, controllo accessi e videosorveglianza; la manutenzione su richiesta e la realizzazione degli interventi di adeguamento normativo; il servizio di call center, l’aggiornamento dell’anagrafe degli impianti e di tutti i dati e le informazioni che li riguardano (per esempio interventi, sostituzioni e implementazioni).