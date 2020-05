Biblioteche Comunali, per ora attiva solo la resitutuzione dei libri

Riparte con la sola restituzione dei libri e documenti attualmente in prestito (oltre 20 mila) l’attività con il pubblico delle Biblioteche comunali di Modena, mentre si sta procedendo con gli allestimenti per consentire la riapertura al prestito nella massima sicurezza sanitaria, probabilmente da lunedì 18 maggio, secondo le prescrizioni per il contenimento della diffusione del Coronavirus.

Da martedì 12 maggio, intanto, dalle 9.30 alle 14 alla Delfini di corso Canalgrande 103 sarà allestito un punto riconsegna all'ingresso del Palazzo Santa Margherita che la ospita, mentre alle decentrate di Quartiere - Rotonda, Giardino e Crocetta - saranno accessibili contenitori (drop box) dove poter procedere in autonomia alla riconsegna senza limitazioni di orario. In questa prima fase non è previsto l'ingresso in biblioteca. I libri e documenti restituiti saranno poi raccolti e stoccati in appositi spazi dove staranno “in quarantena” per i giorni necessari, in modo da essere poi disponibili sanificati per nuovi prestiti. Resta comunque valida, per tutti, la proroga dei prestiti fino al 4 giugno.

Assolti gli obblighi di sicurezza, le biblioteche comunali, sempre nel segno della gradualità e della cautela, puntano quindi a riaprire il prestito da lunedì 18 maggio su prenotazione e con ritiro programmato su appuntamento in una determinata fascia oraria. Sono in corso adeguamenti del software per consentire di richiedere direttamente i libri online, scegliendo data e orario per il ritiro (www.bibliomo.it).

Chi accederà al prestito, (uno alla volta, autonomamente provvisti di mascherina), troverà i libri già pronti per la consegna. Non sarà ancora possibile la frequentazione delle sale studio e la ricerca autonoma a scaffale. L'obiettivo è rendere il servizio sicuro ed efficiente evitando il formarsi di lunghe code.

Per facilitare le prenotazioni si sta mettendo a punto un video tutorial per la consultazione del catalogo in autonomia.

Informazioni online sul sito delle biblioteche (www.comune.modena.it/ biblioteche).