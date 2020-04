Sanificazione ambulanze a distribuzione mascherine, anche i Vigili del Fuoco in prima linea

In questi giorni di emergenza sanitaria è cambiata per forza di cose anche l'attività dei Vigili del Fuoco, chiamati non solo ai tradizionali interventi, ma anche a supportare l'attività anticontagio sul territorio.

I pompieri, con i propri distaccamenti Volontari stanno in queste ore aiutando alcuni Sindaci per la distribuzione d mascherine alla popolazione. In particolare stanno operando i distaccamenti di Mirandola e Fanano per i rispettivi comuni e Frassinoro per Frassinoro stesso e Palagano. L'attività è gestita e coordinata dai comuni e ad essi la cittadinanza potrà fare riferimento per ogni informazione.

Da ormai alcune settimane, invece, i vigili del fuoco stanno affiancando il 118 nell'allestimento delle aree di sanificazione ambulanze. La competenza dei nuclei NBCR - nuclei creati nei primi anni 2000 composti da personale formato e attrezzato x affrontare emergenze coinvolgenti sostanze radioattive, chimiche o con rischio biologico - ha supportato il personale sanitario per progettare e predisporre aree dove le ambulanze e gli equipaggi posso essere sanificati e decontaminati in sicurezza. Questo avviene a Modena, Mirandola, Carpi, Vignola e Fiorano e Pavullo.

