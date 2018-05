"Un giorno da marinai", volontari a vela con ragazzi autistici di Aut Aut Modena

Grazie all'aiuto della scuola di vela Lungarotta di Modena e al Ravenna Yacht Club, 16 ragazzi di Aut Aut Modena e le loro famiglie hanno trascorso una giornata "da Marinai" partecipando a una speciale esperienza di navigazione a vela.

L'uscita si è svolta su 9 barche a vela messe a disposizione e condotte dagli associati dello Yacht Club. I ragazzi, accompagnati dai genitori, hanno assaporato il piacere di una giornata all'aria aperta, tra il vento e le onde, e in alcuni casi hanno potuto anche sperimentare i primi rudimenti della navigazione a vela: prove al timone, nodi nautici, manovre di virata e navigazione, ormeggio e altro ancora.

L'esperienza ha consentito ai ragazzi di svolgere una attività motoria salutare e sicura, in un ambito socializzante e cooperativo. Tutti requisiti importanti per il benessere psico-fisico, ma tutt'altro che scontati quando si parla di autismo.

Il progetto ha coinvolto anche ai famigliari, in particolare i papà ed i fratelli, con l'intento di svolgere un'attività ricreativa nuova e alternativa, in cerca di nuovi stimoli per affrontare con originalità le sfide quotidiane.