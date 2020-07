Al lavoro in bici o a piedi, a Carpi incentivi fino a 50 euro al mese

Sono aperte le domande per l'incentivo comunale ai percorsi “ecologici” fra casa e lavoro: è stato infatti pubblicato il bando che prevede, per i maggiorenni residenti a Carpi, la possibilità di ricevere un contributo di 20 centesimi al chilometro (fino a un massimo di 50 euro mensili) se si va a lavorare a piedi o in bici (o con altro mezzo assimilabile alla bici, anche elettrico, tipo monopattino).

Oltre all'età e alla residenza, i requisiti sono la partenza dal territorio comunale e la lunghezza di almeno un chilometro ogni tratta. Il percorso casa-lavoro, che deve essere quello « ragionevolmente più breve e sicuro », sarà rilevato con una applicazione per cellulare la quale, tramite collegamento GPS, registra e attesta in modo chiaro e preciso il tragitto effettuato; ogni giorno, sempre per via telematica, il lavoratore dovrà inviare al Comune i dati del percorso compiuto.

Per le domande, che vanno presentate solo tramite posta elettronica e solo con l'apposito modulo, c'è tempo fino al 1° Ottobre. Il contributo maturato sarà erogato a fine periodo, in unica soluzione.

Per informazioni: Settore Ambiente del Comune di Carpi, telefono 059649161 o 059649138 o 059649132; bando e modulo di domanda sul sito https://www.comune.carpi.mo.it