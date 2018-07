Attualità / Parco Novi Sad

“Bau house”, al Mercato del Novi Sad un'oasi di relax per gli accompagnatori a 4 zampe

Fino al 24 settembre in 3 gazebo allestiti in vari punti del mercato i clienti troveranno ombra e acqua fresca in ciotole monouso per i propri cani; presenti anche le associazioni animaliste che illustreranno le loro attività. Il presidente del Consorzio Guido Sirri: “Un modo concreto per evidenziare che questo è il luogo di tutti”