Calo delle nascite, sindacati preoccupati per i tagli al personale degli asili

Meno bimbi e meno personale nelle materne modenesi. Come effetto del calo delle nascite, si sta cominciando a registrare nelle scuole d'infanzia private, alcune delle quali anche convenzionate, un calo di iscritti e, conseguentemente, "la richiesta di riduzione dell'orario delle insegnanti e in qualche caso anche qualche intervento di riduzione di personale".

Lo segnala la Cgil, con le sue categorie Fp e Flc, che oggi ha chiesto all'assessore all'Istruzione Grazia Baracchi, in occasione di un incontro in municipio, di insediare un tavolo permanente sul tema scuola che possa attutire le incertezze nazionali. Infatti, osserva il sindacato, la tendenza al calo delle nascite, stando alle rilevazioni, non è destinata a invertirsi nel giro di poco: di conseguenza, il calo degli iscritti nei nidi e nelle scuole dell'infanzia, e via via verso i gradi superiori, produrrà "inevitabili conseguenze in termini occupazionali, in termini di qualità dell'offerta e in termini dei servizi collegati all'istruzione".

Riguardo all'offerta pubblica, i sindacati hanno chiesto all'assessore "una prospettiva chiara" in relazione alle stesse politiche per l'infanzia, "a cominciare dalla copertura del turnover per effetto dei pensionamenti e dalla questione della fondazione Cresciamo, in merito alla quale sono state ribadite le preoccupazione sulla disparità di trattamento organizzativo e salariale rispetto alle insegnanti pubbliche".

