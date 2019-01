Cala leggermente il numero dei vistatori al Palazzo Ducale di Sassuolo

Ammonta a 21.039 il numero di persone che nell’arco dell’intero 2018 hanno visitato Palazzo Ducale di Sassuolo: Settembre, Ottobre ed Aprile (in ordine d’accessi) i mesi in cui si è avuto il maggior numero d’ingressi. Il dato del 2018 è in calo, di circa il 10% rispetto a quello del 2017 con, in termini numerici, circa 3000 visitatori in meno rispetto all’anno precedente quando erano stati poco più di 24.000.

Il mese di Settembre, grazie al FestivalFilosofia, ha registrato il picco maggiore di visite segnando però il 26% di visitatori in meno rispetto al 2017: 3868 visite contro le 5257 dell’anno precedente; il mese di Dicembre è invece stato quello con la flessione maggiore rispetto allo scorso anno quando, però, grazie alla concomitanza con particolari ponti festivi le giornate di apertura erano state maggiori: 322 visitatori contro i 491 del 2017 (-34%).

In calo anche il numero di visitatori di Gennaio, uno dei quei mesi dell’anno in cui Palazzo Ducale è aperto la sola prima domenica del mese e per i gruppi superiori a 15 unità: sono stati 602 i visitatori di Gennaio 2018, il 30% in meno rispetto agli 867 del 2017. Erano stati 533 i visitatori a Febbraio 2017 mentre sono stati 677 nello stesso mese del 2018 con un incremento di poco inferiore al 28%; 1834, invece, i visitatori di Marzo 2017 contro i 1368 di Marzo 2018.

Aprile, mese in cui Palazzo Ducale riprende l’apertura quotidiana al pubblico, come detto si conferma tra i periodi più frequentati sebbene in calo rispetto al 2017: erano stati 4367 i visitatori del 2017, 3035 nel 2016 e sono stati 3113 nel 2018. In aumento anche Maggio: 2201 i visitatori del 2017, nel 2018 la cifra ha toccato i 2805 visitatori, il 27% in più

Diminuiscono i visitatori anche a Giugno : erano stati 1996 nel 2017, sono stati 1521 nelò 2018.

In aumento, con percentuali a due cifre, le visite nel mese di Luglio: nel 2017 i visitatori erano stati 843, nel 2018 sono stati 1093 pari al 30% in più; 957 invece i visitatori di Agosto 2017, 898 quelli che hanno visitato Palazzo Ducale nel 2018. Detto di Settembre, Ottobre fa registrare un calo di visitatori passando dai 4367 del 2017 3740 del 2018 (-14%); mentre aumenta, sebbene leggermente, il numero di visitatori a Novembre: 1032 nel 2018, il 3% in più rispetto al 2017 quando erano stati 1004.

E’ stato confermato anche per il 2019 l’accordo con Gallerie Estensi relativo alle aperture di Palazzo Ducale che, fino al 29 marzo sarà aperto la prima domenica del mese (dalle ore 10 alle ore 18) e, solo per gruppi minimi di 15 persone (con le prenotazioni che si effettuano all’Urp). Dal 30 Marzo al 30 Novembre, invece, sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, lunedì chiuso tranne se festivo.